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Arteixo

Vaca Films rodará este domingo en Pastoriza una persecución con accidente incluido

El Ayuntamiento arteixán avisa de cortes de tráfico de 14.00 a 18.00 horas en la zona

Noelia Díaz
Noelia Díaz
24/09/2026 10:33
Mapa de los desvíos habilitados durante el rodaje en Pastoriza
Mapa de los desvíos habilitados durante el rodaje en Pastoriza
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La productora coruñesa Vaca Films llevará este domingo el rodaje de la tercera y última temporada de la serie 'Clanes' -protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas- a Pastoriza, en Arteixo, donde se grabará una espectacular escena: una persecución con accidente incluido.

Por ello, el Ayuntamiento ha anunciado que se cortará el tráfico de 14.00 a 18.00 horas en un tramo de la travesía de Pastoriza y se habilitarán dos desvíos tanto para los coches que van en dirección Arteixo como los que circulan hacia A Coruña. Según el Ejecutivo de Carlos Calvelo, en la sesión de rodaje participarán 150 personas y habrá varias unidades móviles de la productora. 

Esta nueva entrega de 'Clanes' ha pasado en las últimas semanas por diversos municipios del área metropolitana como Culleredo, Sada, Oleiros o Cambre, además de la ciudad de A Coruña. En el caso de Culleredo, la grabación se ubicó en el interior del IES A Laboral y fueron varios los que pudieron hacerse fotos con los actores en las inmediaciones del centro. 

En la tercera temporada de esta ficción sobre el narcotráfico gallego, una banda albanesa pone en jaque los negocios de Daniel Padín (Tamar Novas) y su familia.

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