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Arteixo

'Outono das Artes' desembarca en Arteixo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
23/09/2026 11:48
As proxeccións realizaránse na capela do balneario
Archivo El Ideal Gallego
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O Concello de Arteixo, a través da Concellaría de Cultura e coa colaboración da Deputación da Coruña, organiza un ciclo de proxeccións documentais que se desenvolverá durante os primeiros días de outubro dentro da programación do 'Outono das Artes'.

O evento, que terá lugar na Capela do Balneario de Arteixo, ofrecerá unha selección de tres pezas audiovisuais que afondan na historia, na investigación arqueolóxica e no renacer das tradicións orais galegas. Todas as sesións comezarán ás 20.00 horas e a entrada será gratuíta ata completar a capacidade do espazo.

Así, o xoves 1 de outubro proxectarse 'Saber Galiza. O Seminario de Estudos Galegos'. Este documental, producido por Nós Televisión,  fai un percorrido pola historia e a pegada fundamental do Seminario de Estudos Galegos. 

A través do testemuño de expertos e investigadores, a obra, dirixida por Cristina de la Torre, analiza a contribución clave desta institución na modernización e divulgación da ciencia, da cultura e do pensamento propio en Galicia.

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O venres 2 de outubro será o momento de 'L'Archéologue (Arqueólogo)'

Unha curtametraxe documental dirixida por Antón Taboada que afonda no proceso creativo e na ollada do artista. A peza propón unha reflexión sobre a memoria, o arte e a investigación arredor da figura do creador e a súa contorna.

O ciclo clausura o sábado 3 de outubro con 'Ao son da nova regueifa', dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas. 

Este documental retrata o renacer da regueifa (o canto improvisado galego) e,  a través de testemuñas apaixonadas, música e versos improvisados, mostra como as novas xeracións están a revitalizar esta arte tradicional oral, adaptándoa aos novos tempos sen perder a súa esencia.

Coa organización deste ciclo, preténdese achegar á cidadanía propostas audiovisuais de alto valor cultural e divulgativo, promovendo a posta en valor do patrimonio e da creación contemporánea.

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