La nueva área infantil de Vilarrodís cuadriplicará la superficie de la actual 

Emplazamiento donse se creará el nuevo espacio infantil de Vilarrodís Cedida

El Ayuntamiento de Arteixo ampliará el área infantil cercana al centro de salud de Vilarrodís, que actualmente resulta escasa para la demanda existente (mide 200 metros) y creará una nueva, que cuadriplicará su superficie, pues alcanzará los 800.

Esta actuación supondrá una inversión de 460.000 euros y consistirá en la creación de una zona de ocio infantil que, además de al centro de salud, también está muy próxima a la Escola Infantil de Vilarrodís.

La parcela se encuentra en la parte posterior del centro de salud y ahora mismo está en desuso, cuenta con una pendiente en sentido norte-sur hacia la vía que, por su parte inferior, acaba de abrir el Ayuntamiento de Arteixo.

En las inmediaciones existe un pequeño parque infantil, que se presenta como insuficiente para la población de Vilarrodís.

La propuesta tendrá en cuenta los condicionantes físicos del entorno (pendiente del terreno) y su relación con los recorridos perimetrales para el acondicionamiento de la parcela, y se equipará con los elementos de juego que permitan la máxima jugabilidad, y en los que se tendrá en cuenta la inclusividad para que cualquier niño pueda disfrutar.

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La obra tendrá especial cuidado en contemplar elementos multisensoriales para estimular los sistemas auditivo, propioceptivo, táctil, vestibular y visual, y apostará por la accesibilidad mediante la colocación de caucho reciclado que reduce la gravedad de las lesiones causadas por las caídas.

Asimismo, se incorporan elementos con transiciones de una superficie a otra cómodamente para permitir que las personas que usan ayudas de movilidad se muevan libremente.

La intención del Gobierno de Arteixo es crear un parque "para todas las capacidades" para que "los niños de diferentes habilidades participen en el mismo tipo de actividad uno junto al otro".

“Creo que con este proyecto cumpliremos la demanda de los vecinos de ampliar el actual parque infantil y mejorarlo en cuanto a número de juegos y en cuanto a su carácter inclusivo”, explicó el alcalde de Arteixo Carlos Calvelo.