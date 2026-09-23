Investigan a cinco personas por el hurto de más de 400 kilos de cobre de cableado en Arteixo

Bañera en la que procedían a la quema del cobre robado Guardia Civil

Efectivos del Puesto Principal de Arteixo de la Guardia Civil han procedido a la investigación de cinco personas en este término municipal. A cuatro de ellas se les atribuye la presunta autoría de un delito de hurto agravado, al tratarse de cableado de telecomunicaciones y la quinta se le atribuye la de un delito de encubrimiento.

La intervención comenzó durante la madrugada del pasado viernes 18 de septiembre, cuando varios vecinos avisaron de que un grupo de personas estaba haciendo fuego y provocando una importante humareda en una zona del municipio.

A su llegada, las patrullas comprobaron que los individuos estaban quemando cableado de cobre en el interior de unas bañeras. Al ver a los agentes, huyeron hacia una zona boscosa y abandonaron en el lugar todos los medios empleados.

Posteriormente, durante la mañana del sábado, la Guardia Civil localizó a los implicados y procedió a su investigación. Se intervinieron más de 400 kilogramos de cobre, con un valor en el mercado superior a los 9.000 euros.

cobre intervenido en Arteixo

Parte del cobre se encontraba quemado y preparado para su venta, y el resto estaba pendiente de quemar. También se identificó a una quinta persona que presuntamente había cedido la finca colindante para favorecer la preparación del cobre sustraído.

Por lo anterior, se procedió a comprobar que en esa finca había acumulados restos de cobre quemado en ocasiones anteriores, además de restos de chatarra de diversa índole.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a la Sección de Instrucción en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de A Coruña, a cuya disposición han quedado los investigados.