Con septiembre llegan nuevas aficiones: "La estrella es la bachata, está súper de moda"

Cecilia García y Johnny Martínez en su academia en Arteixo Javier Alborés

Aunque enero es considerado el mes de los nuevos propósitos, septiembre es el de la vuelta a la rutina y también el del inicio de muchas aficiones. El baile y, concretamente, los ritmos latinos, son una de las actividades de éxito en Arteixo y la codirectora de la escuela Tropicalia, Cecilia García, lo corrobora.

“Septiembre es el mejor mes para la escuela, es cuando la gente vuelve a los hábitos tras el verano y retoma sus actividades habituales. En lo que va de mes ya tenemos tres grupos formados solo con alumnos que empiezan de cero y aún estamos recibiendo llamadas de gente que va a empezar en octubre, porque en septiembre todavía no han empezado las actividades extraescolares de los niños y todo eso”, apunta García, quien junto a Johnny Martínez regenta esta academia en la calle Cidade de Bos Aires del municipio arteixán.

Estilos con más éxito

La estrella entre los adultos son los ritmos latinos y, sobre todo, la bachata. “Está súper de moda, todos los cantantes están con ella, hasta David Bisbal la canta”, dice la bailarina, que detalla que también tienen un amplio abanico de alumnos jóvenes, aunque entre los niños lo que triunfa es la danza comercial o urbana.

Durante todo el curso llama gente para empezar en las clases, muchos animados por sus amigos o porque quieren “un cambio en su vida”. Las mujeres siguen siendo mayoría, aseveran en Tropicalia, pero cada vez llegan más hombres: “Lo de que son menos coordinados que las chicas es un mito, gente arrítmica la hay de los dos lados”, bromea García.

Cuentan con un equipo de instructores formado por cinco bailarines e imparten salsa, bachata, rueda cubana, baile moderno (urbano y comercial), kizomba y otras propuestas como predanza para niños y estilo, donde se trabaja la disociación corporal y la coordinación sin mover los pies, por ejemplo. “También se está poniendo de moda entre la gente mayor el baile en línea, que es una modalidad que suelen hacer en los espectáculos de los viajes del Imserso y que permite bailar sin pareja. Viene un poco del country, pero aquí bailamos hasta bachata en baile en línea. Está teniendo muy buena acogida”, dice la codirectora de esta escuela de Arteixo.

Eventos

Los directores de Tropicalia promueven diferentes eventos y exhibiciones a lo largo del año, además de cursos de verano y otras actividades. Sus gerentes, Cecilia y Johnny, participarán en enero de 2027 en el Tropical Beat Congress, donde una treintena de bailarines profesionales exhibirá sus dotes en salsa, bachata y kizomba.

Desde la escuela animan a los interesados en el baile a probar en sus jornadas de puertas abiertas: “La mayoría de los que vienen se divierten mucho y se acaban apuntando a las clases”, concluye Cecilia García.

Bergondo da a conocer su agenda de actividades para el nuevo curso: Envellecemento Activo, Cultura y Deportes Más información