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Arteixo

La empresa arteixana Aluman inaugura su noveno programa de formación especializada Alumni

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 16:56
Participantes en el programa Alumni 2026-2027
Participantes en el programa Alumni 2026-2027
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La empresa Aluman, con sede en Arteixo, inauguró en sus instalaciones la novena edición del programa Aluman Alumni-Técnico Especialista en Envolventes Arquitectónicas, una iniciativa orientada a la formación práctica y especializada y a la incorporación de nuevos profesionales a la compañía.

A lo largo de sus ocho ediciones anteriores, 114 alumnos han pasado por Aluman Alumni, "de los cuales más del 30% continúa actualmente trabajando en la empresa", destaca la compañía.

Una trayectoria, añaden desde Aluman, "que refleja la consolidación de un programa que busca acercar a los participantes a la realidad del sector y proporcionarles los conocimientos y herramientas necesarios para iniciar su carrera profesional".

La nueva edición contará con un total de 385 horas de formación, distribuidas en 195 horas de materias específicas, 100 horas de formación transversal y 90 horas destinadas al desarrollo de un proyecto.

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