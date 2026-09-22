El PSOE de Arteixo pide que se ejecute y evalúe el Plan de Mobilidade Urbana Sostible
El grupo municipal socialista de Arteixo presentará una moción en el pleno de este mes para exigir al Gobierno local la ejecución y evaluación "urxente" del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS 2020-2028), ya que denuncian que no se han aplicado sus mecanismos de seguimiento.
"A piques de cumprirse o sexto dos oito anos de vixencia deste documento estratéxico, o executivo de Carlos Calvelo incumpriu os prazos para aprobar as normativas fundamentais de circulación no municipio", alega el portavoz, Martín Seco.
Desde el PSOE destacan que el PMUS es un instrumento obligatorio por ley para los municipios de más de 20.000 habitantes "e requisito indispensable para captar fondos europeos". "Pero para o PP está a convertirse nun simple trámite sobre o papel para facer a foto e pedir subvencións, sen intención ningunha de executalo", lamenta el grupo.
Mesa de Movilidad "conxelada"
Seco pone el foco en la "gravísima eiva democrática e de participación" que supone esta "parálise do plan", explicando que "o alcalde non se dignou a convocar nin unha soa vez a Mesa da Mobilidade".
"O incumprimento máis flagrante do PMUS afecta á regulaxe do tráfico e á seguridade viaria. O propio plan establecía un programa de actuación a medio prazo (2022-2024) para redactar e aprobar unha nova Ordenanza de Mobilidade Sostible, que proporcionase marco xurídico á convivencia entre o coche, o peón, os patinetes eléctricos (VMP) e as bicicletas, ademais de regular o estacionamento, o taxi, o aluguer de bicis e a calidade do aire. Arteixo segue sen esa ordenanza", critica Martín Seco.