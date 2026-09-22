Arteixo lanza un ‘roteiro’ en autobús para conocer la historia local

Iglesia de Larín ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La AEMA (Asociación das Empresas de Arteixo), el Ayuntamiento y la empresa de autobuses Arriva han lanzado ‘Arteixo en Familia’, una actividad que propone un recorrido en autocar por la historia del municipio de la mano del escritor Xabier Maceiras.

Será el próximo 3 de octubre. Durante el trayecto, que empieza y finaliza en el núcleo urbano arteixán, se podrán conocer lugares, historias, personajes y curiosidades del municipio. Las entradas son limitadas y se sortearán entre aquellas personas que realicen compras de diez euros o más en los comercios asociados a la AEMA hasta el día 28 de este mes.

Además de la ruta por carretera se realizará un paseo por Larín, donde se ahondará en la figura de la escritora Dora Vázquez.

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