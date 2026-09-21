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Arteixo

Arteixo otorga licencia a Inditex para derribar una nave en Sabón

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/09/2026 20:19
Las instalaciones que demolerá la compañía
Las instalaciones que demolerá la compañía
PATRICIA G. FRAGA
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El Ayuntamiento de Arteixo ha otorgado licencia a Inditex para demoler una antigua planta de prefabricados en la avenida da Ponte. La edificación se encuentra en la parcela 25-26 del polígono de Sabón y la compañía textil solicitó permiso el pasado día 8 para proceder a su derribo, aportando autorización de Augas de Galicia, certificado de contratación de los trabajos con riesgo de amianto, plan de gestión de residuos y otros documentos.

Ahora, el departamento municipal de Urbanismo ha resuelto a favor de la empresa para proceder a esta actuación, que tiene un presupuesto de ejecución de 320.320,17 euros. El plazo para el inicio de la actuación es de seis meses, mientras que deberá estar rematada en un período de tres años –con posibilidad de solicitar prórrogas–. 

El proyecto de derribo lo firma el ingeniero industrial Alejandro Allegue Alvedro, con la dirección facultativa de la obra de Antonio Casillas Torrecilla, y cuenta con el beneplácito del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig), según puede leerse en la documentación del Ayuntamiento de Arteixo, publicada recientemente. 

Otras actuaciones

Inditex realizó en los últimos meses diversas obras en el polígono de Sabón, entre ellas la de una canalización eléctrica en su sede central y la urbanización del frente del nuevo edificio que alberga las oficinas de Zara. Forman parte de un plan que la multinacional tiene en marcha para mejorar sus instalaciones en territorio arteixán, y en el que se incluyen, también, el nuevo comedor y una fábrica de confección

Por otra parte, la empresa recibió luz verde recientemente por parte de la Xunta de Galicia para construir una planta de producción solar en su centro logístico de A Laracha con capacidad de un megavatio. 

El grupo textil empezó a tramitar ante el Gobierno gallego el permiso para esta actuación en abril de 2024. En aquel momento, presentó la solicitud previa y de construcción de “una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo con excedentes”.

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