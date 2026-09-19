Dos heridos en Arteixo tras un choque con cuatro vehículos implicados

Imagen de archivo de un accidente en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Una colisión múltiple entre cuatro vehículos ha dejado dos personas heridas en Arteixo, que han tenido que ser trasladadas por los servicios sanitarios.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar pasados unos minutos de las 9.00 horas de este sábado. Un particular, implicado en el suceso, informó del choque, que tuvo lugar en la AG-55, kilómetro 19.8, en Monteagudo. Además, en la llamada, solicitaba asistencia sanitaria para una persona.

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Hasta el punto se desplazaron miembros del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Arteixo, efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil y personal de la carretera.

Una vez en el lugar, los agentes de Tráfico comunicaron que uno de los coches había comenzado a arder, por lo que, además de los Bomberos de Arteixo también fueron informados los de Carballo.

Finalmente, tras proceder a la evacuación de los heridos, el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó el traslado de dos personas.