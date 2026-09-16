La obra de mejora del acceso al puerto de Suevos afecta a casi un centenar de propiedades

Panorámica del puerto arteixán de Suevos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La obra de mejora del principal acceso al puerto de Suevos, la vía provincial DP-0503, afectará a casi un centenar de propiedades, en concreto, a 94. Lo que supone casi 11.200 metros cuadrados de superficie de terreno actualmente destinado a albergar edificaciones, huertas, labradíos y eucaliptales, según señala el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su edición de ayer, 16 de septiembre.

La Diputación hace pública así la convocatoria de los dueños de los solares afectados para que acudan el próximo martes, día 22, entre las 10.30 y las 13.00 horas, al centro social de Suevos, para el levantamiento de las actas previas para determinar los derechos afectados, el valor de los mismos y los perjuicios determinados de la rápida ocupación derivados de la expropiación aprobada en su día.

Características

Cabe recordar que la mejora afectará a la vía DP-0503, al tramo que enlaza el núcleo de Bordeiras con el puerto de Suevos, entre los puntos kilométricos 1,000 y 2,100.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros, de los cuales 1,6 millones se destinarán a la ejecución de los trabajos y 310.000 euros a las expropiaciones mencionadas anteriormente. Entre las mejoras planificadas se incluyen: un nuevo trazado para la carretera; carriles de tres metros de ancho en el tramo del núcleo rural y de 3,5 metros una vez superado este; sendas peatonales en ambas márgenes a lo largo del núcleo de Suevos, y zonas de aparcamiento para mejorar la accesibilidad y seguridad de la zona.