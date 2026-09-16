Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La obra de mejora del acceso al puerto de Suevos afecta a casi un centenar de propiedades

La Diputación convoca para el martes 22 a los dueños del terreno a expropiar para reparar la DP-0503

Fran Moar
Fran Moar
16/09/2026 20:27
Panorámica del puerto arteixán de Suevos
Panorámica del puerto arteixán de Suevos
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La obra de mejora del principal acceso al puerto de Suevos, la vía provincial DP-0503, afectará a casi un centenar de propiedades, en concreto, a 94. Lo que supone casi 11.200 metros cuadrados de superficie de terreno actualmente destinado a albergar edificaciones, huertas, labradíos y eucaliptales, según señala el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en su edición de ayer, 16 de septiembre.

La Diputación hace pública así la convocatoria de los dueños de los solares afectados para que acudan el próximo martes, día 22, entre las 10.30 y las 13.00 horas, al centro social de Suevos, para el levantamiento de las actas previas para determinar los derechos afectados, el valor de los mismos y los perjuicios determinados de la rápida ocupación derivados de la expropiación aprobada en su día.

Características

Cabe recordar que la mejora afectará a la vía DP-0503, al tramo que enlaza el núcleo de Bordeiras con el puerto de Suevos, entre los puntos kilométricos 1,000 y 2,100.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros, de los cuales 1,6 millones se destinarán a la ejecución de los trabajos y 310.000 euros a las expropiaciones mencionadas anteriormente. Entre las mejoras planificadas se incluyen: un nuevo trazado para la carretera; carriles de tres metros de ancho en el tramo del núcleo rural y de 3,5 metros una vez superado este; sendas peatonales en ambas márgenes a lo largo del núcleo de Suevos, y zonas de aparcamiento para mejorar la accesibilidad y seguridad de la zona.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Carlos III sobre el adelanto del libro del hermano de Diana: "El duelo puede nublar la razón"
EFE
El ideal gallego

Desarticulan un punto de venta de drogas en Ourense, tras detener a una persona
EFE
Dos personas mayores se toman de la mano

Claves de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
EFE
MEX2847. CUERNAVACA (MÉXICO), 15/09/2026.- Estudiantes sostienen pancartas durante una protesta este martes en Cuernavaca, en Morelos (México). Decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon para exigir justicia por el asesinato de su compañera, la española Claudia Tacoronte Aguilera, y denunciar una crisis de inseguridad que, aseguran, los hace sentirse vulnerables incluso dentro de las instalaciones universitarias. EFE/Alex Cruz

México difunde la ficha de búsqueda del sospechoso del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte
EFE