Empleadas de O Berce, en Arteixo: “Sen paro nin traballo non podemos subsistir”

Las trabajadoras, este lunes, ante la escuela infantil clausurada en julio PATRICIA G. FRAGA

Las trabajadoras de la escuela infantil O Berce, situada en Arteixo, se concentraron este lunes ante el centro, cerrado desde el 31 de julio, para reclamar a su propietaria el “abono inmediato” de sus salarios desde el mes de abril, así como la ocupación de su puesto laboral, ya que nadie les ha entregado carta de despido.

Explican las seis afectadas que la dueña de Os Gosendes SL, en vez de rescindir sus contratos con la clausura de las instalaciones, les entregó un permiso retribuido de un mes –agosto– que ha extendido a septiembre, “a pesar de que a escola xa está desmantelada”. Se ven en una situación de “impotencia y secuestro laboral”, ya que no tienen ocupación real pero tampoco pueden cobrar el paro ni inscribirse como demandantes de empleo.

“A última comunicación con ela foi que dixo que actuaría polo penal en caso de que persistiran as nosas concentracións. Non dá a cara e sabemos que ela si está traballando, polo que ten ingresos, mentres nós non podemos subsistir, sen traballo nin prestación”, explica la delegada sindical de la escuela, Mari Carmen Veiga.

Durante la protesta, donde se gritaron lemas como “polo traballo feito cobrar é un dereito” y “negociación e liquidación” se explicó que los atrasos en los pagos comenzaron a finales de 2024, pero nunca se llegaron a superar los tres meses de deuda. La situación empeoró en noviembre de 2025, cuando sin previo aviso apareció en la escuela la abogada de la empresa y se les comunicó una suspensión de sueldo durante dos meses. Ahí las educadoras presentaron una denuncia ante Inspección de Trabajo y, desde entonces, el clima laboral se fue deteriorando “cada vez máis”.

Acusan a la empleadora, también, de acoso laboral en los últimos meses: “Culpábanos da inviabilidade do centro malia que leva anos arrastrando problemas económicos”, apunta Veiga, quien afirma que las movilizaciones continuarán hasta lograr una solución.

“Ás familias se lles comunicou en xaneiro que a escola pechaba en xullo e as traballadoras enterámonos polos pais. Agora seguimos de alta na Seguridade Social, supostamente, pero non sabemos se alguén está pagando a nosa cotización, porque se non ten cartos, tampouco os ten para iso”, indica la portavoz.

La dueña de Os Gosendes fue contactada tanto el domingo como este lunes por este diario para efectuar declaraciones sobre el asunto pero por el momento guarda silencio.

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