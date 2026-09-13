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Arteixo

Empleadas de una escuela infantil de Arteixo: “Es un secuestro laboral”

Aunque el centro ha cerrado sus puertas, indican que no se las ha liquidado y no pueden darse de alta en el INEM

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/09/2026 19:52
Cartel del cierre definitivo en la escuela
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Las trabajadoras de la escuela infantil O Berce, en Arteixo, se concentrarán este lunes ante el centro para reclamar el pago de sus salarios y la ocupación efectiva de su puesto de trabajo, después de que la propietaria cerrara el 31 de julio por no poder afrontar los gastos que generaba la instalación, la cual es preciso modernizar, tal y como señaló a El Ideal Gallego el mes pasado. La CIG señala que “pechou de facto a escola sen liquidalas nin rescindirlle os contratos”, lo que consideran una situación de “secuestro laboral”

Añaden desde la Confederación Intersindical Galega que la empresa Os Gosendes SL mantiene a las seis empleadas de la escuela con un permiso retribuido desde el 31 de julio. “Non lles asigna traballo efectivo, non lles abona os salarios desde o mes de abril e non poden darse de alta no INEM e acceder ao cobro do paro porque non teñen carta de despedimento.”, dice el comité. 

Una de las afectadas revela que “los problemas comenzaron hace dos años con algunos impagos y los primeros rumores de cierre”. “No sabemos qué finalidad tiene este permiso retribuido que se nos mandó en agosto y acaba de renovarse, y que por supuesto nadie nos ha pagado. Presentamos denuncias en Inspección de Trabajo porque no tenemos ocupación real y no cobramos desde hace más de tres meses”, explica. 

Vista de escuela, en la AC-552
Vista de escuela, en la AC-552
QUINTANA

Destacan la situación de “impotencia” que viven y desconfían incluso de que se esté pagando su Seguridad Social, a pesar de estar dadas de alta en ella. “Ya no sabemos qué pensar, porque la dueña no nos responde, la comunicación con ella es nula”, apuntan las trabajadoras. 

La dueña de O Berce contaba a este diario los motivos de la clausura de la instalación: “Este último curso tivemos un aumento descomunal de gastos sen ter ingresos equivalentes. E agora para adaptar o recinto á nova normativa da Xunta precisabamos facer obras por máis de 20.000 euros”, aseguraba.

Lorena Souto posa en el exterior de la escuela infantil O Berce

Adiós a una de las escuelas más queridas de Arteixo: cierra O Berce tras 25 años

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