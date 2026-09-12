Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Dos heridos tras salirse de la vía y acabar su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo

Ep
12/09/2026 10:54
Emergencias 112
Emergencias 112
EC
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Dos personas han resultado heridas este sábado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y terminar sobre el tejado del alpendre de una vivienda en el kilómetro 4 de la carretera DP-0513, en el municipio coruñés de Arteixo.

En concreto, el 112 Galicia ha detallado que el vehículo se salió de la calzada y atravesó una zona de fincas antes de recorrer varios metros por el aire y colisionar contra el tejado. Fue un particular quien contactó con el 112 Galicia para alertar de lo sucedido.

En la intervención han participado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Carballo, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo, voluntarios de Protección Civil de A Laracha y personal del servicio de mantenimiento de la vía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Centro Ágora

Danza, teatro y música para impulsar la inclusión: así será el festival de Artes pola Integración en A Coruña
Redacción
perros

San Pedro de Visma estrenará una renovada zona de deportes de playa con cuatro disciplinas
Redacción
El ideal gallego

Galicia registró 295 suicidios en 2025, tres menos que en 2024, pero mantiene una incidencia alta
EP
Emergencias 112

Dos heridos tras salirse de la vía y acabar su coche sobre el tejado de un alpendre en Arteixo
EP