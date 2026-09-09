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Arteixo

El 60% de los alumnos de los cursos de formación laboral de Arteixo encuentra empleo

Más de treinta empresas del municipio colaboran para que los parados realicen prácticas

Fran Moar
Fran Moar
09/09/2026 21:34
Los alumnos del último seminario posan con responsables municipales y de la Xunta
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Seis de cada diez alumnos, es decir, el 60 por ciento, que participan en los cursos de formación laboral que organiza el Ayuntamiento de Arteixo encuentra un empleo. Este dato fue facilitado durante el acto de clausura del denominado Programa Integrado de Emprego 2026, que se celebró en el Centro municipal de Empleo, ubicado en el polígono industrial de Sabón.

Un acto que, entre otros, contó con la presencia del alcalde, Carlos Calvelo, y la directora xeral de Formación, Zeltia Lado.

Ambos hicieron entrega de los diplomas acreditativos al centenar de personas que participaron en los seminarios en el pasado curso académico.

Cofinanciación

Según fuentes municipales, esta iniciativa, cofinanciada por la Consellería de Economía, el Servizo Público de Emprego Estatal y el Ayuntamiento, tiene como principal objetivo mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los trabajadores en situación de desempleo, mediante la realización de acciones formativas como atención al cliente y cajero; operario de almacén; operario de fábrica; carretillero y gestión logística.

Las mismas fuentes añaden que, a lo largo del programa, también se llevan a cabo acciones de formación transversal como prevención de riesgos laborales, marca personal, empleo 2.0, manipulador de alimentos y pescado, prácticas laborales, fomento del emprendimiento y orientación laboral.

Por su parte, el regidor destacó y agradeció la colaboración del tejido empresarial local puesto que más de treinta firmas “prestaron a súa colaboración para que estes alumnos realizasen prácticas nas súas instalacións”.

Subvenciones para libros

Por otra parte, la Concejalía de Educación abre el plazo de presentación de solicitudes para las subvenciones correspondientes al curso 2026-27, en las líneas de ayudas para libros y material didáctico.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica municipal, o presencialmente en el departamento de Educación, en horario de 09.00 a 14.00. También podrán presentarse en otros registros del Ayuntamiento, según el sistema establecido en cada uno de ellos. Los interesados dispondrán de plazo para presentar las correspondientes demandas hasta el miércoles 30.

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