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Arteixo

Arteixo da el visto bueno a la renovación del complejo de campos de fútbol de Meicende

Recepciona una obra que duró seis meses y en que supuso un coste económico de 780.000 euros

Fran Moar
Fran Moar
07/09/2026 21:06
Responsables municipales visitan el complejo deportivo de Meicende
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El Ayuntamiento de Arteixo ha dado su visto bueno y recepcionó la obra que durante los últimos seis meses se ha estado realizando con el objetivo de renovar el complejo de campos de fútbol de Meicende. Según fuentes municipales, con una inversión de 780.000 euros, los trabajos se centraron en la rehabilitación del césped y la mejora de las instalaciones de uno de los dos campos de los que se compone el recinto deportivo.

El proyecto incluyó el cambio del césped y distintos trabajos de acondicionamiento del recinto. Entre otros, la construcción de nuevos cierres, la sustitución de redes, el repintado de los muros, la renovación integral y sustitución del actual sistema de riego y drenaje y la instalación de un ascensor para garantizar la accesibilidad al complejo deportivo. Para facilitar la entrada de personas con movilidad reducida, la intervención contempló también el acondicionamiento del actual acceso al recinto.

Asimismo, se acometió la sustitución de los proyectores LED y se cambió el sistema de riego por aspersores emergentes, además de renovar los diferentes elementos del mobiliario deportivo como las porterías, los banquillos o los banderines.

Antigüedad

Las mismas fuentes añaden que el campo, sobre el cual recayeron las reformas, tiene una antigüedad de doce años y su uso intenso por parte de los equipos que habitualmente lo utilizan provocó su desgaste. Cabe indicar que la otra instalación futbolística ya había sido objeto de una rehabilitación integral.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de mejoras que el Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, está llevando a cabo en las infraestructuras de titularidad municipal y que continuarán a lo largo del presente mandato.

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