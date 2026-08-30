Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Hallan el cuerpo de un hombre de 85 años tras un incendio en una vivienda en Arteixo

Efe
30/08/2026 10:41
Emergencias 112
Emergencias 112
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los Bomberos de Arteixo han hallado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre de 85 años en el interior de una vivienda de Rañobre, en la parroquia de Oseiro a la que acudieron para sofocar un incendio.

Según informa el 112 Galicia, el suceso de produjo en torno a las 7.15 horas, momento en el que los efectivos de emergencias se movilizaron tras recibir una llamada de la Guardia Civil alertando de que un inmueble estaba ardiendo y de que podría haber personas en su interior.

Se movilizaron los medios necesarios y el fuego pudo ser controlado poco después, pero durante las tareas de refrigeración y retirada de escombros los bomberos localizaron en una habitación el cuerpo de la persona fallecida, cuya identidad no ha trascendido, al igual que las causas del suceso.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

FOTODELDÍA - CASTILLEJOS (MARRUECOS), 31/07/2026.- Jóvenes regresan de España en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq (Marruecos), el 31 de julio de 2026. Los disturbios estallaron cuando miles de personas se congregaron cerca de la frontera; algunos intentaron cruzar a Ceuta y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes. EFE/JALAL MORCHIDI

Ceuta clama por la devolución de los migrantes, un mes después de la entrada masiva
EFE
Tormenta eléctrica en un concierto de Iván Ferreiro en el pasatiempo de Betanzos.

Un día en la vida
Quintana
El ideal gallego

Cuatro orcas embisten una embarcación de recreo en la ría de Pontevedra y dañan su timón
Europa Press
El sol vuelve a A Coruña

El regreso del anticiclón trae cielos despejados este domingo en la mayor parte de Galicia
EFE