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Arteixo

Arteixo vuelve a la carga con Transportes para que elimine el tráfico pesado de Meicende

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/08/2026 21:45
Carretera de Meicende
Carretera de Meicende
Javier Albores
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Arteixo reiteró en el pleno de ayer su petición al Gobierno central para que continúe con la tramitación, “interrumpida hai anos”, dijo el alcalde, de un nuevo enlace de la AC-415 con el Puerto Exterior a su paso por Meicende, con el objetivo de eliminar el tráfico de mercancías peligrosas en este barrio. 

Carlos Calvelo recordó, una vez más, que “Arteixo soporta no seu territorio unha serie de infraestruturas industriais que históricamente condicionaron as súas comunicacións, debido á presenza de transportes pesados e de mercadorías perigosas en estradas que pasan por núcleos urbanos”. 

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“Especialmente problemático é o caso de Meicende e Pastoriza, onde se concentran varias industrias petroquímicas (Repsol, Repsol Butano, Air Liquide) que utilizan os camións como un dos seus principais medios de distribución”, alegó.

 La sesión también aprobó el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, que busca “contribuír de forma eficaz á consecución de fins de interese xeral, mellorar a calidade de vida da veciñanza e reforzar o tecido social, económico, cultural e asociativo do termo municipal”. Entidades como Cáritas, Aspace, Adaceco, APEM y las AMPA escolares son algunas de las que lo integran. 

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