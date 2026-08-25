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Arteixo

Xurxo Souto e Xabier Maceiras realizarán un roteiro sobre 'A Pedra que Fala' de Loureda, Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
25/08/2026 13:32
Entorno da Pedra que Fala, en Loureda
Entorno da Pedra que Fala, en Loureda
XABIER MACEIRAS
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Os escritores Xurxo Souto e Xabier Maceiras conducirán o vindeiro 12 de setembro (10.30 horas) un roteiro por Arteixo arredor da 'Pedra que Fala' de Loureda. Na provincia da Coruña hai varios lugares que se denominan 'A Pedra que Fala' -formacións pétreas con particularidades acústicas vinculadas ao patrimonio arqueolóxico e á tradición oral- e o colectivo aCentral Folque promove varias actividades sobre elas.

"En Arteixo temos unha 'Pedra que Fala' na parroquia de Loureda e guiaremos, coa colaboración da Asociación Cultural Loureda, un roteiro literario. Sairemos do centro social do Foxo e visitaremos varios puntos de interese da contorna, entre eles esta 'Pedra que Fala'", sinala Maceiras, que estará acompañado polo artista e activista cultural Xurxo Souto.

Esta nova produción de aCentral Folque, 'Rupestre Sonoro', pasará tamén por Mañón, Teo e Trazo, onde, como en Arteixo, "as características de cada pedra e o seu contexto arqueolóxico, paisaxístico e cultural serán o punto de partida para intervencións artísticas que buscan establecer unha relación única co espazo e coa súa memoria", destaca a organización.

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