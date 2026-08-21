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Arteixo

El PSOE arteixán llevará a pleno el deterioro progresivo de las playas locales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
21/08/2026 11:26
Aspecto de la playa de Valcovo
Aspecto de la playa de Valcovo
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El grupo municipal del PSdG-PSOE en Arteixo llevará al pleno de la próxima semana una moción para proteger el litoral del ayuntamiento "fronte ás alteracións derivadas da construción do Porto Exterior de Punta Langosteira", indica. La formación que lidera Martín Seco reclamará conjuntamente a la Xunta y el Gobierno central "un estudo técnico rigoroso e a posta en marcha inmediata duns plans de rexeneración dos areais afectados".

Advierten de que la dinámica de corrientes "provocada pola gran obra portuaria está a causar danos severos e progresivos" en las playas, especialmente en Barrañán, Valcovo o Repibelo, "poñendo en risco a supervivencia de ecosistemas protexidos e a propia actividade turística de Arteixo".

El PSOE lamenta "cambios radicais que sufriu a costa local nos últimos anos". "Mentres o areal de Alba (Sabón) multiplicou de xeito anómalo a súa extensión pola acumulación de sedimentos, o resto do litoral padece o efecto contrario. Praias emblemáticas como Valcovo e Repibelo perden manto de area ano tras ano, deixando ao descuberto pedras que dificultan ou directamente impiden o uso público e o baño en condicións de seguridade e ademais o impacto das correntes pon en risco a estabilidade do complexo dunar de Barrañán, un dos espazos naturais de maior valor ecolóxico do municipio, que podería estar en proceso de desaparición", denuncia el grupo en la moción.

Seco pide al alcalde, Carlos Calvelo, que "lidere esta demanda" y exija a las administraciones gallega y estatal "que actúen con rigor". La moción pide la realización de un estudio técnico sobre los efectos de la construcción del Puerto Exterior, así como la elaboración y ejecución de un plan de actuaciones para frenar el deterioro de los arenales y recuperar aquellos que ya no están en condiciones de uso.

A Coruña y su área revalidan todas las banderas azules de sus playas y puertos

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