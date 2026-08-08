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Mercadillo de vajillas francesas y antigüedades en Arteixo
Arteixo

‘Francia en nuestro Jardín’, una ‘brocante’ con sabor a Galicia

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
08/08/2026 22:43

En una ‘brocante’, lo aconsejable es dejarse sorprender, y más aún en una tan especial como la que Mónica Arrojo organiza cada verano en su casa de Chamín. Entre vajillas antiguas, muebles, artículos de decoración y curiosidades de otra época, cada mesa es una invitación a detenerse y a sentirse en la ‘campagne’ sin salir de Arteixo. 

Con el título ‘Francia en nuestro Jardín’, los organizadores convierten los exteriores de su vivienda en un espacio único donde comprar, curiosear, comer, escuchar música y, sobre todo, disfrutar, entre tesoros y con vistas a la iglesia de Santaia de Chamín.

Galería

Las imágenes del mercadillo francés en pleno Arteixo

La finca y casa señorial que Mónica Arrojo y José Freire poseen al pie de la iglesia de Santaia de Chamín (Arteixo) se convierte en mercadillo de porcelana francesa y antigüedadesVer más imágenes

Un ‘déballage’ no es exactamente un mercadillo, sino una manera nada convencional de vender que consiste en sacar los artículos al exterior y exponerlos; encuentros a los que suelen acudir vendedores especializados, ‘brocanteurs’ que, antes de mostrar, observan y descartan, como hace Mónica Arrojo. 

El resultado es una selección más cuidada de piezas antiguas, vintage o de segunda mano: vajillas, cristalerías, muebles y otras piezas en las que el paso del tiempo forma parte de su atractivo

Arrojo conoce bien ese universo, pues es la dueña de Brocante, la tienda de la calle Pintor Joaquín Vaamonde, en A Coruña, especializada en artículos para la mesa que ha hecho de las vajillas antiguas una de sus señas de identidad.

Mónica Arrojo y José Freire posan con el perro Pepe y el poni Gaspar

Vajillas señoriales y cientos de especies naturales: un jardín que emula a Versalles en Arteixo

Más información

De esa misma filosofía nace el ‘déballage’ de Chamín. “Sacamos todas las vajillas al jardín, hay música en directo, la gente se toma una copa y es divertidísimo”, anunciaba el evento en una charla con El Ideal Gallego. 

La frase resume bien el espíritu de una cita donde comprar es solo una parte de la experiencia. Una experiencia a la que se unen varias marcas colaboradoras, como Distrito Palmeras y Cotton’s Waves, y distintas actividades

Así, el visitante puede llegar atraído por una vajilla, quedarse por la música, detenerse ante una pieza que no esperaba encontrar y terminar compartiendo una conversación y una copa

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