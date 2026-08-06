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Arteixo

La Xunta inicia las obras de la senda peatonal y ciclista entre Arteixo y Lañas

Los trabajos ascienden a 868.000 euros

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/08/2026 12:48
Visita de Allegue a Arteixo
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La Xunta ha puesto en marcha las obras de la senda peatonal y ciclista que unirá el núcleo urbano de Arteixo con la población de Lañas, y que suponen una inversión de más de 868.000 euros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, visitó este jueves el municipio para comprobar los primeros trabajos.

"O novo itinerario, de uso compartido peonil e ciclista, estenderase ao longo de máis dun quilómetro de lonxitude na estrada AC-552 e o investimento está cofinanciado con fondos Feder 2021-2027", asegura el Ejecutivo autonómico, quien añade que la acera conectará las localidades con aceras y favorecerá la movilidad sostenible. Además, la actuación se completará con la habilitación de una franja de jardín para separar el itinerario del tráfico, la mejora de una parada de autobús y nuevo alumbrado público.

La conselleira subrayó el compromiso de la Xunta con la movilidad sostenible y con seguir dotando de estos itinerarios a las carreteras autonómicas "para favorecer os desprazamentos seguros das persoas e continuar tamén embelecendo as nosas vilas e cidades". Allegue indicó que los trabajos tienen un plazo de ejecución de seis meses, de manera que la acera estará totalmente disponible en 2027.

"A actuación súmase a outras anteriores levadas a cabo pola Xunta nesta estrada AC-552, como os treitos de senda entre Pastoriza e Vilarodís, así como intervencións de reforzos de firme, ampliación da calzada, ou mellora da seguridade en paradas de autobús", recuerda la Xunta.

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