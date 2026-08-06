El Miteco oficializa la concesión de 133 millones a Repsol para su proyecto de hidrógeno renovable en Arteixo

Logo de Repsol en un edificio Agencias

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado este jueves la asignación de 233,4 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable a tres proyectos ubicados en Castilla-La Mancha (2) y Galicia, que suman una potencia de electrólisis de 92,27 megavatios (MW).

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el proyecto Atlas de Repsol para producir hidrógeno renovable en Arteixo, con una potencia de electrólisis de 50 megavatios y que recibirá una ayuda de 133.394.887,50 euros.

"Gracias a estas iniciativas, las empresas beneficiarias sustituirán la energía fósil por hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, eliminando las emisiones de CO2. Un nuevo paso hacia la descarbonización de la industria española y que permitirá, asimismo, reforzar la autonomía energética del país y reducir el consumo", indica el Gobierno central.

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