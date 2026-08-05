Turismo de Galicia abre expediente al bar franquista de Arteixo, que se expone a una multa de hasta 9.000 euros
Turismo de Galicia realizó una inspección el establecimiento hostelero de Chamín denunciado por supuesta "vulneración de prohibición no dereito de acceso", informan desde la Xunta.
Recibida a denuncia, Turismo de Galicia acordó iniciar "dilixencias previas que se traduciron na realización dunha visita inspectora co resultado de levantamento dunha acta de infracción que dá lugar á apertura do correspondente expediente sancionador pola suposta comisión dunha infracción turística grave, que, no seu caso, poderá ser obxecto de sanción con multa por importe de 901 a 9.000 euros".
En el caso de un negocio de Mera con una infracción similar, se actuó de igual manera, "procedéndose á investigación dos feitos co mesmo resultado que no caso anterior: levantamento da acta de infracción, incoación do expediente sancionador grave que finalizou coa imposición dunha multa por importe de 9.000 euros".