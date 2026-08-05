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Arteixo

Turismo de Galicia abre expediente al bar franquista de Arteixo, que se expone a una multa de hasta 9.000 euros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/08/2026 19:50
José Manuel Castiñeiras posa con la bandera franquista
José Manuel Castiñeiras posa con la bandera franquista
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Turismo de Galicia realizó una inspección el establecimiento hostelero de Chamín denunciado por supuesta "vulneración de prohibición no dereito de acceso", informan desde la Xunta.

Recibida a denuncia, Turismo de Galicia acordó iniciar "dilixencias previas que se traduciron na realización dunha visita inspectora co resultado de levantamento dunha acta de infracción que dá lugar á apertura do correspondente expediente sancionador pola suposta comisión dunha infracción turística grave, que, no seu caso, poderá ser obxecto de sanción con multa por importe de 901 a 9.000 euros".

En el caso de un negocio de Mera con una infracción similar, se actuó de igual manera, "procedéndose á investigación dos feitos co mesmo resultado que no caso anterior: levantamento da acta de infracción, incoación do expediente sancionador grave que finalizou coa imposición dunha multa por importe de 9.000 euros".

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