La casa señorial de Arteixo que se convertirá en un mercadillo de vajillas francesas

Zona exterior PATRICIA G. FRAGA

La finca y casa señorial que Mónica Arrojo y José Freire poseen al pie de la iglesia de Santaia de Chamín (Arteixo) se convertirá este fin de semana en mercadillo de porcelana francesa y antigüedades. El tradicional 'déballage' que organiza su marca, Brocante, tendrá lugar los días 8 y 9 y lanzará, además, oferta musical y gastronómica.

La entrada es libre y el horario será de 11.00 a 21.00 horas tanto el sábado 8 como el domingo 9. Bajo el lema 'Francia en nuestro jardín', Arrojo y Freire contarán con varias firmas colaboradoras como Distrito Palmeras o Cotton's Waves, además de multitud de sorpresas. Se trata, indican, de la quinta edición de este evento, que el día 8 a las 20.00 horas tiene previsto un concierto de Juan Durán & Friends.

El día 9 a las 13.00 horas habrá una cata de vinos -para la que es necesario inscribirse en el 616 711 907- y a las 20.00 horas la música de Vanessa Borhagian clausurará la cita.

Cartel del evento CEDIDA

Además, será una oportunidad para descubrir el espectacular jardín y las decenas de animales en libertad, como perros, ponis y cabras, que campan tranquilamente por la propiedad.