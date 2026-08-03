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Alerta por incendio en una casa de Suevos durante las Festas do Verán
Arteixo

Susto momentáneo en las Festas do Verán de Suevos por un conato de incendio en una cocina

Varios vecinos ayudaron a un menor que pedía auxilio a pocos metros de la verbena

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/08/2026 11:15

La sesión vermú que inauguraba este domingo las Festas do Verán de Suevos (Arteixo) tuvo un ligero susto en plena actuación de la orquesta Miramar. El público requirió al conjunto musical que parase porque, a pocos metros de allí, salía humo de una ventana y se veía a un niño haciendo gestos.

Los músicos interrumpieron su espectáculo y un grupo de vecinos acudió rápidamente en auxilio del menor, formando una torre humana para que uno de ellos consiguiese entrar por la ventana y sofocar el supuesto incendio.

Minutos después, el hombre salió por la ventana e informó de que todo estaba solucionado, para alivio de los presentes y de la orquesta Miramar. Acto seguido, la formación de Ponteareas pudo continuar su show.

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