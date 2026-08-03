Susto momentáneo en las Festas do Verán de Suevos por un conato de incendio en una cocina

La sesión vermú que inauguraba este domingo las Festas do Verán de Suevos (Arteixo) tuvo un ligero susto en plena actuación de la orquesta Miramar. El público requirió al conjunto musical que parase porque, a pocos metros de allí, salía humo de una ventana y se veía a un niño haciendo gestos.

Los músicos interrumpieron su espectáculo y un grupo de vecinos acudió rápidamente en auxilio del menor, formando una torre humana para que uno de ellos consiguiese entrar por la ventana y sofocar el supuesto incendio.

Minutos después, el hombre salió por la ventana e informó de que todo estaba solucionado, para alivio de los presentes y de la orquesta Miramar. Acto seguido, la formación de Ponteareas pudo continuar su show.

Cartel de las fiestas de agosto de Suevos 2026 CEDIDO