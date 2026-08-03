La UIMP promueve en Arteixo un seminario sobre la conservación del patrimonio histórico de la automoción
Será en el MAHI de Sabón
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrará del 10 al 14 de agosto el seminario 'Conservación del patrimonio histórico: automoción', una actividad presencial de 25 horas lectivas que tendrá como sede el Museo de Automoción e Historia, MAHI, en Sabón (Arteixo).
Según la organización, el encuentro propone una aproximación cultural, histórica y técnica al patrimonio industrial vinculado al automóvil. A través de conferencias, mesas redondas y experiencias museísticas, el programa analizará la transformación de los museos en la era digital, la evolución histórica del automóvil y los criterios de restauración necesarios para conservar la autenticidad y la esencia de los vehículos históricos.
La programación se estructura en torno a tres grandes áreas: museología, historia y restauración. Entre los participantes se encuentran Ángel Jove, presidente de la Fundación Jorge Jove; Luis Blanco, director del Museo do Ferrocarril de Galicia; Raúl Aranda, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos, y José Pena, responsable de las salas expositivas del MAHI.
Las plazas son limitadas y la matrícula puede formalizarse a través de la página de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.