Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La UIMP promueve en Arteixo un seminario sobre la conservación del patrimonio histórico de la automoción

Será en el MAHI de Sabón

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/08/2026 16:39
Museo automocion jove arteixo (2)
Vehículos en el MAHI
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebrará del 10 al 14 de agosto el seminario 'Conservación del patrimonio histórico: automoción', una actividad presencial de 25 horas lectivas que tendrá como sede el Museo de Automoción e Historia, MAHI, en Sabón (Arteixo).

Según la organización, el encuentro propone una aproximación cultural, histórica y técnica al patrimonio industrial vinculado al automóvil. A través de conferencias, mesas redondas y experiencias museísticas, el programa analizará la transformación de los museos en la era digital, la evolución histórica del automóvil y los criterios de restauración necesarios para conservar la autenticidad y la esencia de los vehículos históricos.

La programación se estructura en torno a tres grandes áreas: museología, historia y restauración. Entre los participantes se encuentran Ángel Jove, presidente de la Fundación Jorge Jove; Luis Blanco, director del Museo do Ferrocarril de Galicia; Raúl Aranda, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos, y José Pena, responsable de las salas expositivas del MAHI.

Las plazas son limitadas y la matrícula puede formalizarse a través de la página de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El MAHI, un museo que va sobre ruedas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una persona observa basura tirada en medio de una calle de La Habana

Las reformas y el nieto de Raúl Castro le abren una grieta a La Habana por su izquierda
Juan Palop
Un grupo de migrantes descansa en las calles de Ceuta

El PP exige Pedro Sánchez que aclare qué “falló” con Marruecos
EFE
Obras del Nuevo ChuacLa Xunta pone en marcha la demolición de 17 viviendas en el entorno del ChuacLa licitación de la Fase 2.1, por 50 millones, también incluirá la excavación de terrenos para el edificio asistencial

La Xunta autoriza la licitación de una nueva fase de ampliación del Chuac por casi 52,2 millones
Lucía Tenreiro
Museo automocion jove arteixo (2)

La UIMP promueve en Arteixo un seminario sobre la conservación del patrimonio histórico de la automoción
Redacción