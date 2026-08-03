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Arteixo

Adiós a una de las escuelas más queridas de Arteixo: cierra O Berce tras 25 años

Lorena Souto puso en marcha en 2001 su proyecto educativo en Os Olmos

Noelia Díaz
Noelia Díaz
03/08/2026 20:00
Lorena Souto posa en el exterior de la escuela infantil O Berce
Lorena Souto posa en el exterior de la escuela infantil O Berce
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Nueve días después del 11-S, Lorena Souto –natural de Loureda– abrió en Os Olmos, muy cerca de Lañas, las puertas de O Berce, su escuela infantil. Un centro que se fue convirtiendo en un referente para las familias del municipio por su cercanía y empatía con los más pequeños y que acaba de cerrar sus puertas. 

“Este último curso tivemos un aumento descomunal de gastos sen ter ingresos equivalentes. E agora para adaptar o recinto á nova normativa da Xunta precisabamos facer obras por máis de 20.000 euros. O que a Xunta paga pola atención educativa non cubre as necesidades reais dos gastos que temos”, explica Souto, quien se muestra orgullosa de “unha escola pequeniña e diferente” que el pasado viernes se despidió con una fiesta.

“Tentabamos ser unha segunda casa para as familias, que podían entrar ata a cociña. Non eramos, loxicamente a casa dos avós, porque a ese nivel é imposible, pero si a casa dos tíos”, dice sonriente la educadora, que desde pequeña supo que quería dedicarse este sector: “Antes a FP estaba mal vista e miña nai tentou por todos os medios que fora para o instituto, pero eu tiña claro que ou facía isto ou deixaba de estudiar. Tiña 14 anos e deixáronme ir para A Coruña a estudiar cinco anos de técnico de Xardín de Infancia”.

Tentabamos ser unha segunda casa para as familias; non eramos, loxicamente, a casa dos avós, pero si a dos tíosLorena Souto

La creación de O Berce fue algo que pilló por ‘sorpresa’ a Lorena Souto: “A zona que hoxe é o comedor da escola era o bar da miña nai, que empezou con fibromialxia e tivo que deixar de traballar. Meu pai dixo: ‘Pois hai que pechar o bar, que a rapaza ten que abrir unha escola’. E puxémola en marcha con moito traballo, moi amodiño. A obra fixérona meu pai e o que agora é meu marido, axudaron meus tíos, meu cuñado... aquí traballou todo o mundo”, explica la emprendedora. 

Reconocimientos

El arraigo con la naturaleza y el respeto a los ritmos de cada niño eran el marchamo personal de O Berce, que acogía cada curso una media de 35 alumnos y que en 2022 recibió el premio Alas en tus Pies por su proyecto educativo. “Galiñas, horta, xardín, areeiro, un patio exterior grande. Aquí non había horario de entrada e saída, todo o mundo era benvido, tiñamos unha relación moi cercana coas familias”, señala Souto, quien menciona la pandemia como el peor momento de estos 25 años. 

En el lado opuesto quedan infinidad de buenos recuerdos: “Os primeiros pasos e primeiras palabras de moitos alumnos, cando veñen correndo a abrazarte, cando veñen exalumnos a verte... cousas que non parecen importantes pero que o son todo”, comenta. 

Ahora Lorena Souto abrirá una nueva etapa laboral, aunque lo primero es rematar “todo o papeleo, que é moito”. Las redes sociales de O Berce están estos días llenas de comentarios de familias que agradecen a la arteixana su implicación y cariño a la hora de tratar con lo más valioso de sus vidas.

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