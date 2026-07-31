El programa Movemento Azul de la Xunta acerca a escolares de Arteixo a las profesiones del mar

Visita de la conselleira al campamento en el CPR Agarimo, Arteixo MIGUEL MIRAMONTES

El Centro de Educación Especial CPR Agarimo, en Arteixo, acogió una nueva parada del itinerario informativo Movemento Azul de la Xunta, impulsado por la Consellería do Mar, para acercar a los más jóvenes el potencial profesional, sostenible y científico del sector marítimo-pesquero. La conselleira Marta Villaverde visitó este viernes los campamentos en este centro arteixán, donde remarcó la importancia de "espertar o interese polos sectores do mar desde idades temperás".

La actividad se organiza en tres áreas de trabajo móviles cuyo mobiliario fue diseñado en exclusiva a partir de subproductos del mar, promoviendo

de forma práctica el concepto de economía circular, destaca la Xunta.

"Nestes espazos os escolares afrontan retos adaptados á súa idade para coñecer de preto distintos oficios mariños: na área de tradición e regulación comproban o funcionamento de artes tradicionais e aprenden a verificar as tallas mínimas dos bivalvos con calibres reais", señaló Villaverde.

Visita de la conselleira al campamento en el CPR Agarimo, Arteixo MIGUEL MIRAMONTES