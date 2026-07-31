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Arteixo

El programa Movemento Azul de la Xunta acerca a escolares de Arteixo a las profesiones del mar

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 19:37
Visita de la conselleira al campamento en el CPR Agarimo, Arteixo
Visita de la conselleira al campamento en el CPR Agarimo, Arteixo
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El Centro de Educación Especial CPR Agarimo, en Arteixo, acogió una nueva parada del itinerario informativo Movemento Azul de la Xunta, impulsado por la Consellería do Mar, para acercar a los más jóvenes el potencial profesional, sostenible y científico del sector marítimo-pesquero. La conselleira Marta Villaverde visitó este viernes los campamentos en este centro arteixán, donde remarcó la importancia de "espertar o interese polos sectores do mar desde idades temperás".

La actividad se organiza en tres áreas de trabajo móviles cuyo mobiliario fue diseñado en exclusiva a partir de subproductos del mar, promoviendo 

de forma práctica el concepto de economía circular, destaca la Xunta.

"Nestes espazos os escolares afrontan retos adaptados á súa idade para coñecer de preto distintos oficios mariños: na área de tradición e regulación comproban o funcionamento de artes tradicionais e aprenden a verificar as tallas mínimas dos bivalvos con calibres reais", señaló Villaverde.

Visita de la conselleira al campamento en el CPR Agarimo, Arteixo
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