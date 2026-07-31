Arteixo cerrará el acceso de vehículos a todos sus arenales y a Monticaño el día del eclipse

El día 12 solo se podrá acceder a las playas de Arteixo caminando Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Arteixo activará un dispositivo especial de movilidad, seguridad y emergencias con motivo del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que atraerá a un elevado número de visitantes a los principales puntos de observación del municipio, especialmente a la franja costera.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y facilitar el desarrollo de la jornada, el Ayuntamiento recomienda acceder a pie al paseo marítimo y al resto de enclaves de observación del eclipse, utilizando preferentemente los itinerarios peatonales existentes. Entre ellos destaca el paseo fluvial, que conecta el núcleo urbano de Arteixo con el paseo marítimo, ofreciendo un recorrido cómodo, seguro y alejado del tráfico.

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Dentro del plan de movilidad diseñado para la ocasión, a partir de las 16.00 horas se procederá al corte del tráfico rodado en los accesos a las playas y al parque de Monticaño. Una medida que no afectará a los residentes en todas estas zonas, que sí tendrán permitido el paso con su vehículo.

Esta decisión permitirá mejorar la seguridad en las zonas con mayor concentración de personas, facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y evitar problemas de circulación derivados de la elevada afluencia prevista.

Una vez finalizado el fenómeno astronómico, a las 21.30 horas se restablecerá el tráfico rodado hacia estos espacios, recuperándose la circulación habitual de manera progresiva.

El operativo contará con un importante despliegue de medios humanos. Más de cincuenta efectivos, entre agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil, velarán por la seguridad durante toda la jornada. Además, se instalará un Puesto de Mando Avanzado en la costa de Arteixo desde el que se coordinarán todos los servicios implicados y se realizará el seguimiento del dispositivo en tiempo real para responder con rapidez a cualquier incidencia.

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Asimismo, el Concello ha decidido reforzar los servicios municipales en las playas, prolongando el servicio de socorrismo hasta las 22.00 horas, con el fin de ofrecer una mayor cobertura durante las horas de máxima afluencia de público y hasta la finalización del dispositivo especial.

El Concello de Arteixo hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que la jornada transcurra con normalidad, respetando las indicaciones de los agentes y del personal de Protección Civil, planificando con antelación los desplazamientos y priorizando los recorridos peatonales siempre que sea posible. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este acontecimiento astronómico único en condiciones de máxima seguridad y con la mejor organización posible.