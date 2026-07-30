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Arteixo

La Xunta abre diligencias al bar franquista de Arteixo

La Agencia de Turismo de Galicia asume la tramitación de la denuncia formulada por la plataforma Arteixo Futuro

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 11:09
José Manuel Castiñeiras posa con la bandera franquista
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Arteixo Futuro ha informado de la apertura de diligencias por parte de la Xunta de Galicia contra el establecimiento hostelero franquista ubicado en el núcleo de Chamín, en el término municipal de Arteixo, después de la denuncia administrativa presentada por la plataforma hace un par de semanas.

Según explican, será finalmente la Axencia de Turismo de Galicia la responsable del expediente, que en una notificación electrónica, comunicó a los denunciantes que “esta administración procederá a practicar las diligencias oportunas si de ellas habían podido derivarse infracciones administrativas en materia de turismo, o de otro tipo de intervención que proceda, en su caso”.

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El escrito presentado Arteixo Futuro alegaba la presencia de inscripciones en la entrada del bar franquista como “rojos abstenerse”, que son interpretables al respecto de un incumplimiento de los derechos constitucionales, como es el artículo 14 de la Carta Magna que especifica la igualdad de la totalidad de la población española, en relación al llamado “derecho de admisión”, aseguran desde la plataforma.

Así, atendiendo a esta cuestión y tomando como referencia la Ley de Turismo de Galicia de 2011, el responsable del establecimiento podría haber cometido, por lo menos, una infracción de carácter grave, sancionable con hasta 9.000 euros y actuaciones accesorias que podrían implicar la suspensión de la actividad de hasta seis meses, explica Arteixo Futuro.

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