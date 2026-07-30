El PSOE de Arteixo lamenta "demoras inasumibles" en las citas de Atención Primaria
El grupo municipal del PSdG-PSOE de Arteixo presentó este jueves en el pleno una moción para que el Ayuntamiento solicite a la Xunta "unha viraxe drástica na xestión da Atención Primaria". La formación liderada por Martín Seco denuncia que los vecinos "padecen a diario as consecuencias dos recortes continuados do Goberno galego, que se traducen en demoras inasumibles nas citas médicas e centros de saúde ao límite da súa capacidade".
El PSOE acusa al Ejecutivo autonómico de "manter o sistema público sanitario nunha situación de precarización estrutural, provocando que a cidadanía de Arteixo se atope de xeito recorrente coas axendas de cita previa pechadas ou con esperas de entre 15 días e un mes para poder acudir ao seu médico de cabeceira".
La moción socialista solicitaba a Arteixo que instase formalmente a la Xunta a crear una Gerencia de Atención Primaria específica para el área sanitaria de A Coruña, "dotada de recursos e autonomía de xestión e a equiparar os salarios dos profesionais MIR en Galicia coa media española nun prazo máximo de tres anos para reter o talento sanitario".