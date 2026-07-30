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Arteixo

Arteixo celebra el 23 de agosto la segunda edición del Día da Bicicleta

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/07/2026 18:38
Un joven en bicicleta en un Día do Deporte de Arteixo
Un joven en bicicleta en un Día do Deporte de Arteixo
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El Ayuntamiento de Arteixo promoverá el 23 de agosto la segunda edición del Día da Bicicleta, una cita que conjuga deporte, diversión y convivencia y con la que el Ejecutivo local quiere llegar a todos los públicos.

Comenzará a las 11.00 horas y contará con un recorrido de 16 kilómetros por diferentes parroquias y lugares del municipio. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de agosto.

Desde el Club Ciclista Arteixo apuntan que estrenarán "una nueva etapa hacia la playa" y luego regresarán a la ruta habitual por Loureda. El uso del casco es obligatorio y los menores deberán ir acompañados por un adulto durante toda la actividad.

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