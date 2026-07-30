Arteixo celebra el 23 de agosto la segunda edición del Día da Bicicleta

Un joven en bicicleta en un Día do Deporte de Arteixo QUINTANA

El Ayuntamiento de Arteixo promoverá el 23 de agosto la segunda edición del Día da Bicicleta, una cita que conjuga deporte, diversión y convivencia y con la que el Ejecutivo local quiere llegar a todos los públicos.

Comenzará a las 11.00 horas y contará con un recorrido de 16 kilómetros por diferentes parroquias y lugares del municipio. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de agosto.

Desde el Club Ciclista Arteixo apuntan que estrenarán "una nueva etapa hacia la playa" y luego regresarán a la ruta habitual por Loureda. El uso del casco es obligatorio y los menores deberán ir acompañados por un adulto durante toda la actividad.