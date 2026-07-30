Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo aprueba el crédito para construir una senda peatonal entre O Foxo y Ervedíns

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
30/07/2026 18:05
Un vehículo circula por Ervedíns
PATRICIA G. FRAGA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Arteixo aprobó en pleno un modificado de crédito para la construcción de una gran senda que se construirá en dos fases en la carretera DP-0511, que atraviesa la parroquia de Loureda. Discurrirá entre los lugares de O Foxo y Ervedíns.

Los dos tramos supondán una inversión de 662.000 euros y 426.000 euros y la actuación, explicó el Ejecutivo local, permitirá “habilitar una senda continua de cerca de 1,5 kilómetros de la DP-0511, contando los pequeños tramos de este recorrido que ya cuentan con aceras”. Además, indicó que ya se habían iniciado las expropiaciones para este proyecto.

Otro punto del pleno fue la solicitud a la Diputación de la cesión de la DP-0501 –acceso al Santuario de Pastoriza–, DP-0506 –en el núcleo de Barrañán– y de un tramo de la DP-0512 (Travesía da Groufa). 

El alcalde, Carlos Calvelo, aseguró que “nos últimos anos o Concello executou numerosas actuacións en vías provinciais situadas no termo municipal, principalmente destinadas á mellora da seguridade viaria” y que la integración de estas carreteras en la red local permitirá una mejor gestión de las mismas.

Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo

Arteixo saca a concurso la cafetería del Centro Social de Suevos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

patricia reportaje ambulancias

Tres accidentes en 20 minutos dejan varios heridos leves en Arteixo, Coirós y Carral
Noelia Díaz
El ideal gallego

Héctor Cañete: "La huelga de hostelería hace daño a A Coruña y al Deportivo"
Guillermo Parga
El grupo socialista arteixán, en primera fila, durante un pleno

El PSOE de Arteixo lamenta "demoras inasumibles" en las citas de Atención Primaria
Redacción
Terrazas de María Pita durante un concierto

¿Cuánto ganan los bares de María Pita durante las fiestas de A Coruña?
Guillermo Parga