Arteixo aprueba el crédito para construir una senda peatonal entre O Foxo y Ervedíns

Un vehículo circula por Ervedíns PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de Arteixo aprobó en pleno un modificado de crédito para la construcción de una gran senda que se construirá en dos fases en la carretera DP-0511, que atraviesa la parroquia de Loureda. Discurrirá entre los lugares de O Foxo y Ervedíns.

Los dos tramos supondán una inversión de 662.000 euros y 426.000 euros y la actuación, explicó el Ejecutivo local, permitirá “habilitar una senda continua de cerca de 1,5 kilómetros de la DP-0511, contando los pequeños tramos de este recorrido que ya cuentan con aceras”. Además, indicó que ya se habían iniciado las expropiaciones para este proyecto.

Otro punto del pleno fue la solicitud a la Diputación de la cesión de la DP-0501 –acceso al Santuario de Pastoriza–, DP-0506 –en el núcleo de Barrañán– y de un tramo de la DP-0512 (Travesía da Groufa).

El alcalde, Carlos Calvelo, aseguró que “nos últimos anos o Concello executou numerosas actuacións en vías provinciais situadas no termo municipal, principalmente destinadas á mellora da seguridade viaria” y que la integración de estas carreteras en la red local permitirá una mejor gestión de las mismas.