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Arteixo

Reflota el cuerpo de la ballena varada en Arteixo y Salvamento la arrastra mar adentro

Ep
29/07/2026 16:24
Dispositivo para rescatar una ballena en Sabón
Dispositivo para rescatar una ballena en Sabón
Javier Alborés
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El cuerpo de la ballena que apareció varada el lunes en la playa de Sabón, en Arteixo, ha reflotado hasta la superficie marina durante la mañana de este miércoles. Personal de Salvamento Marítimo se ha encargado de remolcar hacia mar adentro al cetáceo, que acabó muriendo el día que apareció en el arenal.

Rescate de una ballena en Sabón (Arteixo)

Muere la ballena que había quedado varada en Sabón

Más información

Según han explicado fuentes del servicio estatal, la Guardia Civil les trasladó a las 11.15 horas el aviso de que la ballena había reflotado, siendo la misma que apareció hace dos días. De este modo, el centro coruñés movilizó a la lancha de rescate Salvamar Betelgeuse, que se encargó de remolcarla a 12 millas del puerto exterior de Punta Langosteira.

El lunes, la voz de alarma saltó a las 08.40 horas, cuando un particular informó al 112 Galicia de la presencia del cetáceo. Siguiendo el procotolo, esta misma embarcación de rescate de Salvamento Marítimo procedió a trasladar hacia mar adentro a la ballena, que, finalmente, terminó muriendo.

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