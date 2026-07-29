Inditex recibe el permiso para avanzar en unas obras eléctricas en su sede central

Obras de urbanización que realiza Inditex en Sabón Quintana

Inditex ha recibido una licencia por parte del Ayuntamiento de Arteixo que le permite avanzar en unas obras de una canalización eléctrica en su sede central del polígono de Sabón. En concreto, el Consistorio le autoriza a ocupar parte de la avenida de A Ponte para desplazar un tendido de suministro.

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Según la resolución municipal, se proyecta una línea soterrada de media tensión bajo una nueva canalización, la cual tendrá inicio en un empalme a ejecutar por UFD Distribución (Grupo Naturgy). La documentación técnica recoge que se ejecutarán dos arquetas para facilitar las labores del tendido durante todo su trazado.

Condiciones

La resolución del Ayuntamiento arteixán señala que, previamente al inicio de las obras, se deberán identificar “todas las instalaciones subterráneas que se crucen con la nueva infraestructura”, discurran “en paralelo a ella” o se encuentren “en sus inmediaciones”, recurriendo incluso a catas si fuera necesario.

El trazado de esta infraestructura deberá disponerse en paralelo a las alineaciones establecidas en la normativa urbanística vigente, o bien perpendicularmente a ellas en caso de cruces.