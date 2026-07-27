Salvan a una ballena que había quedado varada en Sabón
El cetáceo pudo llegar a tierra escapando de las orcas que atacaron dos veleros este fin de semana en la costa de A Coruña
Los servicios de emergencia consiguieron salvar este lunes a una ballena que había quedado varada en la playa de Sabón, en Arteixo.
La alerta se recibió poco después de las ocho y media de la mañana y, rápidamente, se montó un dispositivo que permitió remolcar al animal a mar abierto para que pudiese volver a nadar libremente.
"Lo hemos conseguido", explicaron tras el éxito los servicios de emergencia, entre los que había desplazados un helicóptero, la lancha de Salvamar y otra de la Guardia Civil.
Según testigos presenciales, la ballena fue descubierta varada a las nueve menos cuarto. Apuntan que pudo llegar a Sabón escapando de dos orcas, que también habían provocado problemas este fin de semana a varios veleros frente a la costa de A Coruña.
El operativo de tierra ya se ha desmontado, mientras que las embarcaciones siguen navegando mar adentro para alejar al cetáceo lo máximo posible de la costa.