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Arteixo

Arteixo saca a concurso la cafetería del Centro Social de Suevos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
27/07/2026 14:01
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo
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 El Ayuntamiento de Arteixo saca a concurso la cafetería del Centro Social de Suevos, en el número 2 de la Rúa Cruceiro. El edificio ha sido reformado recientemente y, entre otras mejoras, se ha dotado de un espacio para cafetería, barra, zona de mesas, cocina, aseos y vestuarios, informa el Gobierno de Carlos Calvelo. 

El Centro Social y Cultural de Suevos, donde se ubica la cafetería, es un espacio moderno, accesible y recientemente reformado que da servicio a todo el entorno de Suevos. 

Así, los responsables municipales explican que dispone de dos puertas por las que se accede a todo el edificio, una de ellas da al exterior directamente sobre la fachada principal del edificio donde también se ubicaría la terraza y otra interior que da acceso directo al centro, aclaran desde Arteixo.

La actuación permite recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano

Últimos retoques para el Balneario de Arteixo, que hace públicas sus tarifas

Más información

La cafetería está situada en la planta baja del edificio y tiene una superficie útil total de 143,15 metros cuadrados, distribuidos entre zona de cafetería comedor (77,80), barra (13,80), cocina (10,30), terraza al aire libre (18,35) y almacén (22,90). 

La adjudicación del contrato constituirá título habilitante para que el concesionario pueda ocupar la instalación de propiedad municipal dedicada a cafetería, y de los bienes muebles afectos a la misma, con la obligación por parte del adjudicatario de realizar la limpieza diaria de dichas instalaciones, incluyendo los aseos de su área, de modo que éstas se encuentren en la situación óptima para el desarrollo de las actividades que se realicen en un centro nacido como espacio de encuentro vecinal.

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