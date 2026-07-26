La Guardia Civil requisa 20.000 artefactos pirotécnicos en las fiestas de Arteixo y Culleredo

Artefactos pirotécnicos intervenidos durante las fiestas de Arteixo y Culleredo Guardia Civil

Efectivos de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil de A Coruña han intervenido más de 20.000 artefactos pirotécnicos en los municipios de Culleredo y Arteixo. Las actuaciones se llevaron a cabo durante los días 23 y 24 de julio en el marco de los dispositivos de prevención de ilícitos establecidos con motivo de la afluencia de público y puestos de venta ambulante por la festividad de Santiago Apóstol en las localidades de O Burgo (Culleredo) y Arteixo.

Los especialistas de la Pafif desarrollaron un operativo de inspección y verificación en una decena de puestos de venta ambulante instalados en los recintos festivos de ambos municipios.

El objetivo principal de estos controles era comprobar el cumplimiento de la normativa sobre el comercio, almacenamiento y distribución de material pirotécnico, garantizando así la seguridad ciudadana y la integridad física de los asistentes, explican.

Durante estas inspecciones, los agentes detectaron irregularidades graves en la comercialización de estos productos. Así, se incautaron de un total de 20.290 artefactos pirotécnicos pertenecientes a la categoría F2.

Según explican, los puestos de venta inspeccionados carecían de autorización o incumplían los requisitos de seguridad y las condiciones para la venta al público de estos artículos.

Tras la inspección, la Guardia Civil ha formulado cuatro denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en concordancia con el Reglamento de Pirotecnia y Cartuchería.

Las actuaciones y el material intervenido han sido puestos en conocimiento de la autoridad administrativa competente en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.