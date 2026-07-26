Arteixo se viste de color y vegetación para celebrar el Santiago

El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago Apóstol Quintana

Las alfombras florales elaboradas por la ASC Mariana, una de las tradiciones más destacadas de las Festas do Apóstolo de Arteixo, volvieron a vestir de colores el paseo fluvial arteixano, por donde discurrió la procesión, con música de la Banda de Música Santiago.

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Los voluntarios se encargaron de colocar los impresionantes mantos durante la madrugada, pero su confección se inició hace semanas, con los diseños iniciales y la recolección de todo lo necesario para completarlos, desde pétalos a hojas sin olvidar otros elementos naturales necesarios para configurar los tapices por los que caminaron autoridades eclesiásticas y vecinos y, a hombros, la imagen del Apóstol Santiago.

Arteixo dice adiós a las celebraciones de verano con una misa cantada en la iglesia de Santa Eufemia a cargo del Coro Santiago de Arteixo, con el acompañamiento musical del Grupo de Gaitas de la Asociación Xuvenil Xiradela.

La verbena, desde las 22.00 horas, contará con las orquestas París de Noia y Fuego, interrumpiéndose a medianoche para asistir a la sesión de fuegos de artificio con la que Arteixo cerrará las Festas do Apóstolo 2026.