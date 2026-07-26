Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo se viste de color y vegetación para celebrar el Santiago

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/07/2026 20:54
El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago Apóstol
El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago Apóstol
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las alfombras florales elaboradas por la ASC Mariana, una de las tradiciones más destacadas de las Festas do Apóstolo de Arteixo, volvieron a vestir de colores el paseo fluvial arteixano, por donde discurrió la procesión, con música de la Banda de Música Santiago

Galería

Así lució Arteixo sus alfombras florales

El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago ApóstolVer más imágenes

Los voluntarios se encargaron de colocar los impresionantes mantos durante la madrugada, pero su confección se inició hace semanas, con los diseños iniciales y la recolección de todo lo necesario para completarlos, desde pétalos a hojas sin olvidar otros elementos naturales necesarios para configurar los tapices por los que caminaron autoridades eclesiásticas y vecinos y, a hombros, la imagen del Apóstol Santiago.

 

Arteixo dice adiós a las celebraciones de verano con una misa cantada en la iglesia de Santa Eufemia a cargo del Coro Santiago de Arteixo, con el acompañamiento musical del Grupo de Gaitas de la Asociación Xuvenil Xiradela

La verbena, desde las 22.00 horas, contará con las orquestas París de Noia y Fuego, interrumpiéndose a medianoche para asistir a la sesión de fuegos de artificio con la que Arteixo cerrará las Festas do Apóstolo 2026.

La Feira das Marabillas celebra 30 años con más animación que nunca

Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área metropolitana

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El municipio cumplió con la tradición y sacó sus alfombras florales para celebrar a Santiago Apóstol

Arteixo se viste de color y vegetación para celebrar el Santiago
Lucía Tenreiro
Accidente ambulancia avenida de gran canaria

Una ambulancia en servicio de urgencias derriba un semáforo
Abel Peña
Obras de demolición de un galpón entre las calles San Diego y Petín

El Ayuntamiento de A Coruña empezará a crear un jardín en el solar del antiguo galpón de la calle San Diego
Redacción
Algunos de los invitados de la Romería de Abanca

La Romería Internacional de Abanca celebra su décimo aniversario en el monasterio de San Clodio con 350 invitados
Redacción