O BNG de Arteixo reúnese co comité de empresa de Ferroglobe
O BNG reuniuse con representantes do comité de empresa de Ferroglobe, para interesarse polas negociacións do ERTE que quere pór en marcha a dirección da empresa, e para mostrar o seu "apoio aos traballadores e traballadoras".
"A planta de Ferroglobe en Arteixo é a única do estado que fabrica silicio mineral, un material estratéxico que se utiliza para fabricar elementos de moi alto valor engadido, con minerais procedentes de minas galegas do mesmo grupo", explicou a agrupación, que tivo como representantes no encontro ao portavoz actual, Xurxo Couto; o candidato para as eleccións municipais de 2027, Carlos López; e a deputada no Parlamento Galego Iria Taibo.
Os nacionalistas alegan que "a fábrica de Ferroglobe en Arteixo ten 113 traballadores e traballadores, e na actualidade o prezo do seu produto é moi alto en comparación co mineral que chega da China e de Angola, polo que demandan protección europea á súa produción local". "Na actualidade, a fábrica de Ferroglobe en Arteixo non está a aproveitar toda a súa capacidade produtiva, e neste momento están a rematar as obras dunha nova planta de carbono vinculada a unha subvención do Perte de descarbonización", lembra o BNG.