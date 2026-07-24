Gisela, cantante: “El público infantil es el más exigente”

La cantante, en una imagen promocional JOSE ANGEL ORTEGA MORA

La cantante Gisela –exconcursante de la primera edición ‘Operación Triunfo’– actuará este sábado, día 25, en Arteixo dentro de la programación de las fiestas del Santiago Apóstol. Lo hará con un espectáculo familiar que tiene “más que testado” y promete diversión y nostalgia.

“Es mi primera vez en Arteixo y tengo muchas ganas de volver a Galicia, hace bastante que no la piso. Os adoro a los gallegos y a vuestra tierra, he trabajado mucho ahí y siempre me he sentido muy conectada con su gente”, comenta la artista, que reconoce que el público infantil tiene “un punto más de exigencia” que los adultos: “No los puedes comprar con cualquier cosa, no aguantan si no les gusta”, asegura.

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Apunta que su show es “para toda la familia”, ya que las canciones de Disney que interpretará “son transgeneracionales y han formado parte de la infancia de todos”.

Preguntada sobre su personaje favorito, lo tiene claro: “Creo que La Sirenita. Una princesa aventurera, transgresora, curiosa y desobediente; me pilló en una edad de querer descubrir todo y salir a la superficie, como ella”, señala, y sigue considerando “una locura” la cantidad de veces que los niños la confunden con Elsa, de ‘Frozen’: “Les explota la cabeza, porque oyen mi voz y es la de Elsa, pero no la ven a ella... Yo les explico que cuando tuvo que grabar la película se puso enferma de la voz y como somos muy amigas me llamó para cantar sus canciones", dice.

El concierto de Gisela tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en la plaza del Balneario arteixán.