De la Super Bowl a Arteixo: la Panorama la lía a lo Bad Bunny

La verbena con la orquesta Panorama es uno de los platos fuertes de las fiestas de Santiago Apóstol 2026 en Arteixo. En el cartel prometía, y este jueves por la noche cumplió. Músicos y cantantes de la orquesta mostraron mucho más que canciones sobre el escenario arteixán. Y uno de los momentos más sonados tuvo como protagonista a otro gran personaje del año: Bad Bunny.

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La orquesta Panorama creó todo un espectáculo a imagen y semejanza del entretiempo que protagonizó el pasado mes de febrero el cantante de Puerto Rico en la Super Bowl, el mayor evento deportivo del año.

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Desde la escenografía con el cantante siguiendo en directo a la cámara, hasta el ya mítico traje made in Zara, pasando por boxeadores o por un puesto de venta de coco frío. La Panorama consiguió recrear en su escenario la icónica actuación que protagonizó Bad Bunny en Estados Unidos pero en versión fiestas de Arteixo. Todo ello mientras arteixanos -y asistentes de otros lugares- llenaban el 'campo da festa' y atronaban con sus vítores y aplausos a la orquesta.

Bad Bunny no fue el único 'homenajeado' por la Panorama en Arteixo. La orquesta, que desplegó cuatro camiones de escenario, también reprodujo la actuación de Ricky Martin en los Grammy Latino, hizo su versión del Abracadabra de Lady Gaga y subió a su particular Aitana a lo más alto de la 'Superestrella'.