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Arteixo

Últimos retoques para el Balneario de Arteixo, que hace públicas sus tarifas

El Ayuntamiento aprobará el reglamento de la nueva Casa de Baños en el próximo pleno

Noelia Díaz
Noelia Díaz
23/07/2026 13:53
La actuación permite recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano
Una de las estancias de la Casa de Baños
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El Ayuntamiento de Arteixo aprobará en el próximo pleno el reglamento de utilización de la nueva Casa de Baños del Balneario, que recoge desde los precios hasta el abanico de tratamientos de la instalación. Así, entre las opciones que presentará al usuario se encuentran no solo la piscina, sino también saunas, duchas de contraste, pediluvio, inhalaciones, y zonas de descanso.

El recinto, que abrirá a finales de año, ofrecerá a los ciudadanos un recorrido de alrededor de una hora de duración y tendrá aforo reducido. El coste será de 10 euros por sesión (entrada única) o de 8,5 euros si se adquiere un bono de diez pases.

"Actualmente, una empresa especializada está realizando las pruebas de arranque y de comprobación de todos los sistemas. El proyecto ha reorganizado la distribución interior de la Casa de Baños para adaptarla a un recorrido termal contemporáneo e incorpora una actuación clave: la cubrición del patio interior, de 105,80 m², mediante una estructura ligera de acero y vidrio que permite instalar una piscina termal cubierta", explica el Gobierno de Carlos Calvelo.

Según el Ayuntamiento, este nuevo espacio, situado en el antiguo patio de servicio, se convertirá en el "eje vertebrador" de la Casa de Baños, respetando el carácter histórico del edificio pero dándole un toque de modernidad.

Referente del termalismo gallego

"El proyecto representa una oportunidad singular para conectar la memoria balnearia de un edificio del siglo XVIII con un uso termal actualizado. El agua como recurso terapéutico constituye uno de los pilares históricos de la cultura sanitaria y del desarrollo territorial en Galicia, donde el aprovechamiento de las fuentes mineromedicinales dio lugar, desde época moderna, a una red singular de casas de baños y balnearios de honda implantación social", abunda el Ejecutivo local en un comunicado.

El Balneario de Arteixo fue uno de los referentes del termalismo gallego en el pasado, funcionando también como punto de encuentro de personalidades del deporte o la cultura. Es el caso -como ha documentado el escritor Xabier Maceiras en sus 'Crónicas de Arteixo'- de futbolistas históricos como Telmo Zarra, la plantilla del Deportivo que comandaba en los 70  José María ‘Cheché’ Martín o los exalcaldes de A Coruña Alfonso Molina y Manuel María Puga y Parga ‘Picadillo’. También, mucho antes, el general Juan Díaz Porlier.

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