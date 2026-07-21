Suevos se vuelca con sus fiestas: “Aquí te riñen si tardas en ir a cobrar la cuota”

Integrantes de la comisión posan con las camisetas lanzadas para las fiestas JAVIER ALBORÉS

La parroquia arteixana de Suevos cuenta los días para sus fiestas patronales de agosto y la comisión actual –un grupo de trabajo que cambia cada año– agradece de antemano la colaboración vecinal y de las empresas: “Responden de una manera increíble, la gran mayoría están esperando para darte la ‘pasta’ y te riñen como tardes un poco en ir a cobrar la cuota”, dice Carlos Rego, secretario de la agrupación que preside Julio Calvelo.

Las celebraciones serán del 2 al 4 de agosto y, como es tradición, han lanzado unas camisetas conmemorativas que rinden homenaje a todos los lugares de ese núcleo de Arteixo: A Barreira, A Torre, O Pazo, Salgueiros, O Penal, el Barrio Chino y A Fraga. “Son nuestros barrios”, explica Rego, quien llama la atención sobre la despoblación que sufren esta y otras zonas del rural.

Cartel de las fiestas de agosto de Suevos 2026 CEDIDO

“Antes en cada casa de Suevos vivían 7, 8, 9 personas... pero ahora a lo mejor solo queda una y mayor. En la comisión actual somos 20 y hay gente muy joven, esperemos que tomen el relevo porque si no todo esto va camino de desaparecer. Aquí tenemos suerte de que el Ayuntamiento aporta una cantidad de dinero curiosa, pero tienes que tramitar tú todo y es un trabajo importante”, indica el secretario de la comisión, quien destaca entre las novedades del programa de este año una sesión vermú infinita el primer día: “Y luego verbena por la noche. Si es que ya digo, hay gente demasiado joven en la organización”, bromea.

Así, el día 2 contarán con la orquesta Miramar, Dj Drew Corme y David Bermúdez, mientras que el 3 llegará el turno de la orquesta Acordes y Dj Cotelo –también habrá juegos infantiles, hinchables y fiesta de la espuma–. El último día será el martes 4, día en que tocarán Unión y Fuerza y el grupo Bomba, y en todas las jornadas habrá misa solemne y procesión.

Rego reitera la colaboración “total” de la parroquia y de empresas como la Refinería o el Puerto de A Coruña. “Además de las fiestas de agosto se hacen dos más pequeñas, el San Martiño y el San Gregorio. Vas a pedir a una casa y te dan, vuelves al poco y te vuelven a dar. Eso no se ve en muchos sitios”, asegura el secretario.

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