El dueño del bar franquista de Chamín, Arteixo: "A bandeira estará aquí mentres eu viva"

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"Eu na miña casa podo poñer o que queira. A bandeira estará aí mentres eu viva, igual que en Andalucía decoran con flores e macetas eu poño bandeiras. Teño moitos cartos, que me metan as denuncias que queiran e as multas que queiran, se están dentro da lei pagarei. Meus pais deixáronme moito diñeiro". Así hablaba este martes José Manuel Castiñeiras, dueño del bar Casa Ferrador de Chamín (Arteixo), que ha sido denunciado por la plataforma Arteixo Futuro por apología del franquismo.

"Hai sitios que son públicos, como a rotonda esa de Oleiros que ten ao Che Guevara, que si que defenden a un 'asesino', porque ese tipo era iso, un 'asesino'. El non mandou matar? Queren facer a xente tonta", critica el hostelero.

Castiñeiras asegura que él nació dentro de este bar del núcleo de A Lagoa, en la carretera que une Barrañán con Caión, porque el establecimiento ya lo regentaban sus padres -además de bar funcionaba como ultramarinos-, y menciona que Francisco Franco hizo parada allí en una visita a Caión hace más de 60 años. "El é o meu ídolo, que pasa? Igual que o teu é outro", sostiene.

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Sobre la enorme bandera que luce en su fachada, dice que fue un regalo de un compañero suyo de la Legión -donde pasó, explica, "só o tempo reglamentario", pero la experiencia le quedó grabada-. "Esa é a miña bandeira. É o meu escudo. Beseina e xurei serlle fiel no seu día. A bandeira actual non me representa, ten unha morea de 'chatarra' enriba que representa á familia real, unha familia de borrachos e cornudos. Quen manda non é Felipe VI, manda doña Letizia, que é máis 'roja' que os meus 'huevos'", espeta.

A pesar de la peculiar decoración del recinto, Castiñeiras defiende que en su local "non hai ideoloxías", aunque remata: "Pero os 'rojos' aquí non son ben vistos. Que foron uns asesinos e quérenlle botar a culpa aos outros. Franco posiblemente tamén o foi, pero era unha guerra, matou aos que tiña que matar", manifiesta.

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"Antes de Franco que era España? Igual que Cuba, pasabamos fame. Eu non porque era de familia rica, pero moita xente viña traballar á miña casa por un plato de comida. Franco faría moitas, pero con el España foi para adiante. Meu pai non era ninguén e traballando con Franco fixo un imperio; eu, que me consideraba máis listo que meu pai, non fago nada, pago 3.000 euros cada trimestre por esta 'merda' de bar. Con Franco non se pagaban impostos e en cambio España subía", concluye Castiñeiras, apodado O Ferrador de Chamín.