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Arteixo

Arteixo dedicará medio millón de euros a la mejora de la red de saneamiento en Santa Leocadia

Redacción .
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21/07/2026 19:28
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Carlos Calvelo, en la jornada 'Arteixo Sostenible'
JAVIER ALBORÉS
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El Ayuntamiento de Arteixo, a través de la empresa pública Sumarte, realizará una inversión en Santa Leocadia (parroquia de Loureda) para mejorar la red de saneamiento. 

La actuación, que ascenderá a medio millón de euros, "permitirá dar respuesta a una demanda histórica de la zona y supondrá una importante mejora tanto para los residentes como para la protección del entorno natural", dice el Ejecutivo local. 

La intervención tiene como objetivo principal optimizar la recogida y conducción de las aguas residuales generadas en distintos puntos de la aldea, "reuniendo varios efluentes urbanos que actualmente presentan una gestión dispersa", señala el Ayuntamiento. 

Las obras servirán para canalizar estas aguas de forma unificada mediante un nuevo sistema de colectores que conectará con la red municipal existente, "garantizando una gestión más eficiente, segura y sostenible de los vertidos". 

El proyecto contempla la instalación de unos 2.500 metros lineales de nuevos colectores de aguas residuales, en una de las zonas más altas e intrincadas de Arteixo.

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