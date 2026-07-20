Arteixo pone en marcha el concurso fotográfico que ilustrará el calendario municipal de 2027

Paseo fluvial de Arteixo Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de Arteixo ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de su concurso fotográfico de participación ciudadana, una iniciativa que servirá para elegir las imágenes que ilustrarán el calendario municipal de 2027.

Bajo el lema ‘Lugares de encuentro’, el certamen invita a los vecinos a mostrar, a través de sus fotografías, aquellos espacios de Arteixo que consideran puntos de reunión habituales con familiares, amigos o vecinos. El objetivo es poner en valor los lugares que forman parte de la vida cotidiana del municipio.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 5 de septiembre de 2026. Cada participante podrá presentar tantas fotografías como desee de sus lugares favoritos de encuentro en Arteixo a través de la plataforma habilitada por el Concello.

Las imágenes serán valoradas mediante un sistema de doble votación: un jurado profesional y una votación popular. De este proceso saldrán las 12 fotografías ganadoras, que protagonizarán cada uno de los meses del calendario municipal de 2027.

Además de ver sus instantáneas publicadas, los autores de las imágenes seleccionadas recibirán premios económicos que oscilarán entre 100 y 500 euros, en función de la posición obtenida en la clasificación final.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Arteixo, donde también se encuentra disponible toda la información sobre el proceso de participación.