Arteixo solicita la cesión de la avenida de A Groufa para su remodelación integral

Plano de A Groufa Concello de Arteixo

El Ayuntamiento de Arteixo transformará A Groufa, una vía que sirve de unión de la travesía de Arteixo y la avenida de Fisterra. Para acometer la obra, se solicitará su cesión a la Diputación de A Coruña.

Con esta intervención se renovará totalmente una vía (DP-0512) obsoleta, con una ampliación de la calzada y las aceras apostando por la accesibilidad y la continuidad de las sendas en este entorno de Arteixo.

Además, se sustituirán las redes de servicios incorporando criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, y se realizará una mejora de la señalización horizontal y vertical, así como de la iluminación, a lo que se unirá la instalación de una nueva zona de contenedores, la renovación del mobiliario urbano, creación de paradas de bus en ambos sentidos de circulación y colocación de marquesinas, lo que servirá para conseguir una mejora de la calidad del espacio público de A Groufa.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación actual del tramo, se proyectan un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora del trazado, sección tipo y funcionalidad del mismo, garantizando la coexistencia de peatones y automóviles, dotando de accesibilidad al recorrido entre la travesía de Arteixo y la avenida de Fisterra, incrementando la seguridad viaria en el entorno.

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Esta vía, por su antigüedad y diseño, genera problemas de accesibilidad y congestión, especialmente en los puntos de conexión con la travesía de Arteixo y con la avenida de Fisterra (AC-552).

La próxima ejecución de la obra de la Travesía de Arteixo permitirá mejorar la movilidad en la zona, sin embargo, persistirá en esta travesía las limitaciones en la capacidad de las calles que enlazan con la nueva vía principal.

Es por ello, que se propone a la Diputación de A Coruña la cesión al ayuntamiento para conseguir la ampliación de la travesía de A Groufa (carretera provincial DP-0512), con el fin de renovar y modernizar la red viaria secundaria del casco urbano, en línea con los proyectos de urbanización integral ya aprobados en el entorno, que buscan mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. La longitud total de la actuación será de 277 metros y el precio base de licitación será de 616.000 euros.