Arteixo instalará una pantalla de seis metros en la Praza do Balnerario para la final del Mundial

Aficionados en María Pita, el viernes pasado, ante la pantalla gigante QUINTANA

El Ayuntamiento de Arteixo acaba de anunciar que, tras la consecución anoche del pase a la final del Mundial 2026 por parte de la selección española, se ha decidido instalar el próximo domingo una pantalla gigante en la Praza do Balneario para seguir el encuentro entre España y el ganador del Inglaterra-Argentina de esta noche (21.00).

La pantalla medirá seis metros de ancho por 3,5 metros de alto.